Luego de siete mes sin jugar con Boca Juniors, este miércoles, Carlos Palacios volvió a los terrenos de juego con el elenco “Xeneize”.

El volante ofensivo chileno sumó minutos en el segundo tiempo del amistoso que su equipo jugó ante Athletico Paranaense, dejando atrás una severa lesión en la rodilla que lo tuvo marginado todo el primer semestre del 2026.

Williams Alarcón también ingresó en el complemente y, de hecho, se llevó varios aplausos tras realizar un buen “caño” a un rival, que terminó bajándolo con una patada.

UOP: Alarcón tiró un caño y lo cortaron con falta en el amistoso de Boca y Athletico Paranaense.



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La patada “karateka” que marcó el amistoso de Boca Juniors

Más allá del triunfo ante Paranaense, en lo que fue el primer partido televisado Rodolfo Arruabarrena como nuevo DT de los “Xeneizes”, la imagen de la noche fue la tremenda patada voladora que se llevó el juvenil de los “Oro y Cielo”, Leonel Flores.

Cuando corría el minuto 60, el joven de 19 años fue en busca de un balón largo con destino al área brasileña, pero se encontró con el arquero rival, Santos, quien le dio una brutal patada a la cabeza con la planta del pie, lo que le significó roja directa.