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Senapred reporta 17 damnificados por sistema frontal que afecta al sur de Chile y monitorea avance de las lluvias hacia la zona central

20 establecimientos educacionales permanecerán sin actividades este jueves por problemas de acceso derivados de las intensas precipitaciones.

Martín Neut

Matías Castillo

Balance de sistema frontal en el sur de Chile

Balance de sistema frontal en el sur de Chile

03:07

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este miércoles que el sistema frontal que afecta al centro sur del país desde el martes deja, hasta ahora, 17 personas damnificadas.

Las principales emergencias se concentran en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

En el balance, las autoridades señalaron que 20 establecimientos educacionales de La Araucanía permanecerán sin clases este jueves debido a problemas de acceso por el estado de las rutas.

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En Los Ríos, en tanto, solo algunos jardines infantiles de Corral continuarán con suspensión de actividades por afectaciones.

“Esto va a estar concentrado en precordillera y cordillera”

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y advirtió que el sistema frontal seguirá desplazándose hacia el norte.

“Esto va a estar concentrado en precordillera y cordillera”, afirmó sobre las precipitaciones previstas para las regiones de O’Higgins y Metropolitana, por lo que pidió “evitar actividades como trekking o visitas a esos sectores debido al riesgo que representan las lluvias y el viento.”

Senapred continuará monitoreando la evolución del evento y durante este jueves entregará un nuevo balance sobre las afectaciones y los trabajos de rehabilitación.

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