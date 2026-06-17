Banco Central reduce expectativa de crecimiento para Chile en 2026: alza del PIB no llegaría al 2%

El Banco Central de Chile publicó este miércoles el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a junio de 2026 en el que se destaca que la inflación aumentó con rapidez en los últimos meses impulsada por el alza en los costos que causó el conflicto en Medio Oriente, tal como se proyectó en marzo.

Este martes, el ente emisor decidió mantener la tasa de interés referencial en el nivel de 4,5% en el marco de su Reunión de Política Monetaria de junio.

El IPoM señala que la inflación total y la inflación subyacente (sin volátiles) se han comportado según lo previsto, dando cuenta de que la economía ha ido absorbiendo adecuadamente el shock del precio del petróleo.

En ese contexto, se estima una inflación levemente mayor para fines de año y que la variación anual del IPC retorne a valores cercanos a 3% en el segundo trimestre de 2027.

Mayor precio del cobre, menor crecimiento

El escenario central del informe eleva la proyección para el precio del cobre en el período 2026-2028. Esto se condice con los mayores precios efectivos y una sólida demanda global. El Banco Central prevé valores de US$5,8 y 5,2; en 2026 y 2027, respectivamente (US$5,4 y 5,1 fue lo estimado en marzo).

En cuanto a la actividad local, el IPoM reduce la proyección de crecimiento del PIB para 2026 a un rango entre 1%/1,75%, desde el 1,5%/2,5% que se preveía en el IPoM publicado en marzo, revisión que se debe en gran medida a la sorpresa negativa que tuvo la actividad durante el primer trimestre.

Sin embargo, para el próximo año el rango de proyección de crecimiento se eleva a 2,0%/3,0% (1,5/2,5% en marzo), impulsado por un mejor desempeño de la inversión.