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Fue campeón siendo figura y ahora da el gran salto: el jugador chileno que extiende su aventura en Europa

El ex Colo Colo renovó su contrato y jugará en una de las ligas más complicadas del viejo continente.

Javier Catalán

Foto: @martinrodriguezt14

Foto: @martinrodriguezt14

Uno de los chilenos que tuvo una gran temporada en el fútbol europeo es Martín Rodríguez, que luego de su fugaz paso por Ñublense en 2025, recaló en la Segunda División de Turquía.

El ex Colo Colo jugó en el Erzurumspor FK, club con el que fue campeón de la categoría y consiguió el ascenso a la Superliga. Sin embargo, su futuro aún era incierto, pese a su gran rendimiento.

Con seis goles y siete asistencias en 31 partidos, Rodríguez se ganó el cariño de la afición del equipo, que esperaba con ansías su continuidad en el retorno a la Primera División, lo que finalmente se definió este martes.

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A través de sus redes sociales, el Erzurumspor confirmó que el extremo chileno renovó su contrato y jugará en el club durante toda la temporada 2025/2026.

Así las cosas, Martín Rodríguez tendrá la responsabilidad de consolidar al equipo en la Superliga, en lo que será su tercera participación en toda la historia. En las otras dos ocasiones, el club terminó descendiendo inmediatamente.

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