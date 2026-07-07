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Armada busca a dos pescadores desaparecidos tras naufragio de lancha en Chañaral: hay un sobreviviente

Uno de los ocupantes logró llegar con vida a la costa, mientras el Ministerio Público instruyó diligencias para esclarecer la emergencia.

Martín Neut

Gabriel Riveros

Armada busca a dos pescadores desaparecidos tras naufragio de lancha en Chañaral

Armada busca a dos pescadores desaparecidos tras naufragio de lancha en Chañaral

01:21

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La Armada mantiene un amplio operativo de búsqueda en las costas de Chañaral, en la región de Atacama, para encontrar a dos pescadores que permanecen desaparecidos tras el naufragio de la lancha a motor “Neptuno”.

Uno de los tres tripulantes logró sobrevivir al alcanzar la playa y fue trasladado al Hospital de Chañaral para constatar su estado de salud.

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La emergencia se produjo la tarde del martes, luego de que la embarcación no regresara a la caleta en el horario previsto. Tras la alerta, personal marítimo ubicó la lancha semihundida y sin ocupantes, iniciando las labores de rastreo que continuarán durante este miércoles.

El fiscal jefe de Chañaral, Nicolás Meléndez, informó que la Fiscalía abrió una investigación por presunta desgracia.

“Se encuentran diligencias pendientes, tendientes a ubicar a las otras dos personas", indicó, agregando que “por lo pronto se ha dispuesto que sea personal de la Armada de Chile quien realice estas labores de búsqueda", mientras el Ministerio Público evaluará nuevas diligencias conforme avance el caso.

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