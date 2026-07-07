Tribunal ordena nuevamente el traslado de “comandante Ramiro” a cárcel de Rancagua: da cinco días a Gendarmería para cumplir

21 de Agosto del 2019/SANTIAGO El juez Mario Carroza(i), interroga al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, alias, Comandante Ramiro, a un día de su llegada a la Cárcel de Alta Seguridad, tras ser extraditado desde Brasil. FOTO: Eduardo Ramirez/ PODER JUDICIAL VIA AGENCIAUNO

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago volvió a exigir a Gendarmería el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “comandante Ramiro“, desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) al Complejo Penitenciario de Rancagua, luego de que la institución no cumpliera el plazo fijado en la resolución dictada el pasado 24 de junio.

Tras un nuevo requerimiento presentado por la defensa del exfrentista, la jueza Carla Capello ordenó oficiar nuevamente a Gendarmería y al Departamento de Control Penitenciario para que “dentro de quinto día se dé cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal”, respecto del traslado del interno.

Los abogados Yanira González y Mauricio Menares advirtieron que “la resolución judicial se encuentra actualmente incumplida por la autoridad administrativa obligada a ejecutarla".

“Un grave perjuicio”

En suma, sostuvieron que esta situación provoca “un grave perjuicio” para Hernández Norambuena, de 68 años, al mantenerlo “en un régimen penitenciario excepcional y de alta intensidad en forma antijurídica”.

Además, ante el reiterado incumplimiento, la magistrada dispuso informar los antecedentes a la Fiscalía de la Corte Suprema.

En la resolución señaló: “Atendido los sucesivos oficios enviados y el nulo cumplimiento o información por parte de la autoridad penitenciaria, póngase en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Suprema, para los fines que estime pertinente".