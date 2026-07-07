;

Tribunal ordena nuevamente el traslado de “comandante Ramiro” a cárcel de Rancagua: da cinco días a Gendarmería para cumplir

La jueza también dispuso remitir los antecedentes a la Fiscalía de la Corte Suprema tras constatar que la resolución anterior aún no ha sido ejecutada.

Martín Neut

21 de Agosto del 2019/SANTIAGO El juez Mario Carroza(i), interroga al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, alias, Comandante Ramiro, a un día de su llegada a la Cárcel de Alta Seguridad, tras ser extraditado desde Brasil. FOTO: Eduardo Ramirez/ PODER JUDICIAL VIA AGENCIAUNO

21 de Agosto del 2019/SANTIAGO El juez Mario Carroza(i), interroga al ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, alias, Comandante Ramiro, a un día de su llegada a la Cárcel de Alta Seguridad, tras ser extraditado desde Brasil. FOTO: Eduardo Ramirez/ PODER JUDICIAL VIA AGENCIAUNO

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago volvió a exigir a Gendarmería el traslado de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “comandante Ramiro“, desde el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) al Complejo Penitenciario de Rancagua, luego de que la institución no cumpliera el plazo fijado en la resolución dictada el pasado 24 de junio.

Tras un nuevo requerimiento presentado por la defensa del exfrentista, la jueza Carla Capello ordenó oficiar nuevamente a Gendarmería y al Departamento de Control Penitenciario para que “dentro de quinto día se dé cumplimiento a lo resuelto por este Tribunal”, respecto del traslado del interno.

Revisa también:

ADN

Los abogados Yanira González y Mauricio Menares advirtieron que “la resolución judicial se encuentra actualmente incumplida por la autoridad administrativa obligada a ejecutarla".

“Un grave perjuicio”

En suma, sostuvieron que esta situación provoca “un grave perjuicio” para Hernández Norambuena, de 68 años, al mantenerlo “en un régimen penitenciario excepcional y de alta intensidad en forma antijurídica”.

Además, ante el reiterado incumplimiento, la magistrada dispuso informar los antecedentes a la Fiscalía de la Corte Suprema.

En la resolución señaló: “Atendido los sucesivos oficios enviados y el nulo cumplimiento o información por parte de la autoridad penitenciaria, póngase en conocimiento de la Fiscalía de la Corte Suprema, para los fines que estime pertinente".

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad