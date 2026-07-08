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VIDEO. “Va a pasar a la historia...”: El tenso cara a cara de senadores con el ministro Quiroz en aprobación de tramitación ambiental de megarreforma

Los senadores de la oposición, Alfonso de Urresti y Ricardo Celis, abandonaron en bloque la Comisión de Medio Ambiente tras encarar duramente al secretario de Estado.

Gonzalo Miranda

Paulina García

Aprobación de tramitación ambiental de megarreforma

Aprobación de tramitación ambiental de megarreforma

02:45

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Un ambiente de máxima tensión y un desenlace completamente inédito se vivió la noche de este martes en el Congreso Nacional en Valparaíso.

Lo que debía ser el cierre de una maratónica jornada de debate de la megarreforma ambiental del Gobierno terminó en un quiebre político total: los senadores de la oposición, Alfonso de Urresti y Ricardo Celis, abandonaron en bloque la Comisión de Medio Ambiente tras encarar duramente al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La drástica decisión fue protagonizada por los parlamentarios, quienes se retiraron de la sala de sesiones manifestando su profunda molestia ante la negativa del jefe de la billetera fiscal de modificar la polémica indicación 207. Este artículo establece que el Fisco deberá indemnizar a las empresas privadas restituyendo los montos invertidos en caso de que la justicia anule sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).

Un duro cara a cara: “Vas a pasar a la historia”

Antes de dejar la instancia legislativa, los parlamentarios apuntaron de manera directa al secretario de Estado por lo que calificaron como una actitud “impositiva” y una nula voluntad de diálogo.

El senador Alfonso de Urresti encaró al titular de Hacienda advirtiéndole que “va a pasar a la historia” como una autoridad incapaz de lograr acuerdos amplios con todos los sectores políticos en una reforma de esta envergadura.

Tras la salida de la oposición, la sala quedó en un escenario atípico. La polémica indicación que obliga al Estado a pagar los costos de los permisos ambientales anulados finalmente se votó con la presencia del Ministro Quiroz y los tres senadores oficialistas que permanecieron en sus puestos.

El abandono de la oposición no solo empaña el cierre de la jornada en Medio Ambiente, sino que instala una pesada incertidumbre sobre el futuro de todo el proyecto gubernamental. La reforma enfrenta su última valla en comisiones antes de pasar a la Sala del Senado, en medio de un clima político profundamente quebrado.

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