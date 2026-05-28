Sueldos de hasta $2 millones: estos son los empleos mejores pagados y con más vacantes disponibles

Encontrar trabajo con un sueldo sobre el millón de pesos sigue siendo una de las principales aspiraciones de quienes buscan empleo en Chile.

Por ello, un reciente análisis de Trabajando.com reveló cuáles fueron los perfiles más buscados durante mayo y qué cargos destacan por ofrecer las rentas más altas.

Según la plataforma, el puesto con más ofertas fue el de ejecutivo comercial, que acumuló 1.228 vacantes y una renta promedio de $910.406.

Le siguieron los cajeros part time, con 1.124 puestos disponibles y un sueldo promedio de $557.920, y los asistentes de tienda part time, con 750 vacantes y una renta media de $492.174.

Trabajos mejores pagados durante mayo

Aunque los cargos comerciales lideran en cantidad de ofertas, las remuneraciones más altas se encuentran en perfiles especializados.

De acuerdo con los datos la plataforma, el cargo de ejecutivo o corredor de seguros encabeza el ranking de salarios, con una renta promedio de $2.156.250 mensuales.

Más atrás aparecen los técnicos mecánicos, con una remuneración promedio de $1.193.243, y los técnicos o maestros eléctricos, cuyas ofertas alcanzan una media de $1.031.579.

Las personas interesadas en alguna de estas vacantes pueden crear una cuenta, actualizar su currículum y postular directamente a través de la plataforma de Trabajando.com (AQUÍ).