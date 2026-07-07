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VIDEO. Javier Milei apareció irreconocible tras la remontada de Argentina en el Mundial: “Sufrí como la re put...”

El presidente del país trasandino se mostró completamente afónico y emocionado luego de celebrar la remontada ante Egipto.

Javier Catalán

Getty Images

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Argentina volvió conseguir un triunfo agónico en el Mundial 2026. Si en dieciseisavos ya habían sufrido para vencer a Cabo Verde, ahora en octavos de final tuvieron que remontar un 0-2 en contra para eliminar a Egipto.

La euforia de estar a menos de 15 minutos de decir adiós a la Copa del Mundo, y conseguir revertir el resultado, ha dejado imágenes impactantes de celebración, donde incluso el presidente trasandino, Javier Milei, apareció irreconocible para festejar la clasificación a cuartos de final.

Una vez terminado el encuentro, el mandamás del país vecino conversó con el programa Contra Relato, a quienes atendió con una voz totalmente quebrada por los gritos de celebración.

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Hubo que gritar un poco. Sufrí como la re puta madre, fue impresionante, emocionante, muy fuerte. La remontada del final es impresionante, es una muestra de que nunca hay que bajar los brazos”, comenzó diciendo el político.

Argentina no se rinde, ese es el ADN de los argentinos; no nos den nunca por muertos, porque vamos a renacer desde las cenizas. Eso es lo que hoy ha hecho este grupo maravilloso”, cerró el presidente Milei, que catalogo la remontada como histórico.

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