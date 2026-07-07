VIDEO. Ex chica reality se robó las miradas con inesperada reacción al agónico triunfo de Argentina en el Mundial 2026
Giulana Cagna, ex participante de los realities “Volverías con tu Ex?” y “Palabra de Honor”, llamó la atención en redes sociales al compartir su reacción a los infartantes minutos finales del partido entre Argentina y Egipto. La influencer terminó midiéndose la presión tras la tensión que le generó el encuentro.
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