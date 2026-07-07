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Chilevisión confirma los partidos de cuartos del Mundial 2026 que transmitirá por TV abierta: horario y cómo ver en vivo

La señal televisiva chilena emitirá por sus pantallas dos de los cuatro compromisos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Bill Barrett/ISI Photos

Este martes se confirmaron los cruces de los cuartos de final del Mundial 2026, con grandes partidos que nadie se quiere perder.

En Chile, la señal de televisión encargada de transmitir los partidos de la Copa del Mundo es Chilevisión, que ya confirmó los duelos de la ronda de los ocho mejores que llevará por sus pantallas y a través de su aplicación MICHV.

El primero de ellos será el cruce entre España y Bélgica, agendado para el viernes 10 de julio a las 15:00 horas de nuestro país y que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

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El otro partido que CHV llevará por sus pantallas será el que enfrente a Argentina y Suiza, que se verán las caras el sábado 11 de julio a las 21:00 horas, en el Arrowhead Stadium, de Kansas City.

Los choques de Marruecos versus Francia (jueves 7 de julio, 16:00 horas) e Inglaterra ante Noruega (sábado 11 de julio, 17:00 horas), no serán transmitido por televisión abierta en Chile.

La opción para verlos será a través del canal por cable Dsports, para usuarios de DirecTV, o mediante las plataformas de streaming, DGO, Paramount+ y Disney+.

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