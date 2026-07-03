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Bachelet critica estereotipos contra mujeres en política: “Se nos evalúa no solo por lo que hacemos”

La expresidenta participó en el Primer Encuentro Nacional de Alcaldesas, donde llamó a fortalecer redes, liderazgos locales y la presencia de mujeres en espacios de decisión.

Juan Castillo

Paulina García

Getty Images

Getty Images / Pablo Ovalle Isasmendi

La expresidenta Michelle Bachelet participó en el Primer Encuentro Nacional de Alcaldesas, instancia que reunió a jefas comunales de distintas zonas del país para abordar liderazgo, gestión local y participación política de mujeres.

En la actividad también participaron figuras como Anne Hidalgo, exalcaldesa de París; Mónica Zalaquett, exministra de la Mujer; y Carolina Tohá, exalcaldesa de Santiago.

Durante su intervención, Bachelet destacó la importancia de que las mujeres ocupen espacios de poder. “Nosotros tenemos que estar en los lugares de toma de decisiones”, afirmó.

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La exmandataria cuestionó los estereotipos que aún enfrentan las mujeres en política, incluso cuando han ocupado cargos de alta responsabilidad. En ese contexto, aludió a comentarios sobre su vestimenta tras una reunión vinculada a Naciones Unidas. “Ni a una expresidenta se terminan con los estereotipos y con las evaluaciones que son ridículas”, señaló.

Bachelet sostuvo que las mujeres líderes siguen siendo evaluadas con una vara distinta. “Se nos evalúa no solo por lo que hacemos, sino también cómo hablamos, cómo nos vemos o cómo nos comportamos”, expresó, agregando que muchas veces deben demostrar capacidades que en otros casos se dan por sentadas.

La exjefa de Estado también advirtió sobre el aumento de la violencia política, especialmente en plataformas digitales, y aseguró que su objetivo es silenciar a las mujeres. Además, recalcó el rol de los municipios como primera línea de respuesta para las comunidades y como espacios clave para fortalecer la democracia.

En esa línea, planteó que el liderazgo local debe basarse en gestión, transparencia, escucha activa y rendición de cuentas. “La democracia se construye desde los territorios, en los barrios, en los centros comunitarios, en las escuelas, en los consultorios”, dijo.

Finalmente, Bachelet llamó a las alcaldesas a construir redes de apoyo duraderas y a compartir experiencias para enfrentar los desafíos del poder local. “Las mujeres en política sabemos que ninguna llena sola y que ninguna debería gobernar sola”, sostuvo.evaluadas con más exigencia que los hombres?

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