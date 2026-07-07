Desborde de dos esteros producto de temporal de lluvias en la región de Los Ríos provoca corte en ruta de acceso a la ciudad de Corral

Durante la noche de este martes, las intensas lluvias que afectan a la zona sur del país ya han comenzado a generar estragos en diversas localidades de la Región de Los Ríos.

En las últimas horas, diversos videos compartidos en redes sociales han mostrado el desborde de dos esteros en la comuna de Corral, situación que provocó el cierre de la principal ruta de acceso a la localidad.

Según información de Canal 13, la calle Chacabuco de Corral quedó completamente inundada debido a la remoción de sedimentos desprendidos desde los cerros a causa de las intensas lluvias.

De acuerdo con antecedentes entregados por la oficina regional de emergencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hasta las 20:00 horas se habían registrado 131 milímetros de agua caída en la comuna de Corral.

En el último informe emitido por Senapred, además, se indicó que cuatro viviendas del sector Corral Bajo presentaron daños menores.