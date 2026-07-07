“Somos muy obedientes”: ministro Arrau reafirma respaldo a Contraloría en medio de cuestionamientos a exministra Steinert

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió este martes al cuestionamiento que enfrenta su antecesora, la exfiscal Trinidad Steinert, luego de que Contraloría objetara una solicitud de información que realizó a la PDI mientras aún era fiscal regional de Tarapacá.

El organismo contralor señaló que Steinert no se abstuvo pese a un eventual conflicto de interés y que habría actuado fuera de sus facultades al pedir antecedentes sobre detectives trasladados en una investigación que encabezó en Iquique.

Ante el caso, Arrau marcó distancia y aseguró que su cartera no intervendrá en causas específicas. “Nosotros no requeriremos información específica de un caso en desarrollo, sino que nos mantendremos en nuestro rol de coordinador estratégico”, afirmó.

“Nosotros somos muy obedientes”

El ministro también valoró la comisión investigadora que impulsará la Cámara de Diputados y señaló que el Gobierno colaborará con los requerimientos del Congreso.

Respecto de las críticas realizadas por Steinert al dictamen, Arrau evitó emitir una opinión sobre el fondo del conflicto y destacó el rol de Contraloría. “Nosotros somos muy obedientes y observantes de los dictámenes de Contraloría”, sostuvo, agregando que cualquier diferencia debe plantearse por los canales institucionales.

La oposición, en tanto, continúa avanzando con acciones contra la exministra y no descarta impulsar una Acusación Constitucional en su contra.