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Alerta Ambiental en la RM miércoles 8 de julio: restricción vehicular para autos con y sin sello verde, camiones y motos

La medida busca reducir la contaminación atmosférica e incluye prohibición de calefactores a leña, quemas agrícolas y fiscalizaciones reforzadas.

Martín Neut

Agencia Uno / Archivo

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La Delegación Presidencial de la región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este miércoles 8 de julio debido a las malas condiciones de ventilación previstas para la cuenca de Santiago. La medida busca resguardar la salud de la población y reducir las emisiones contaminantes durante la jornada.

Entre las principales restricciones, los automóviles con sello verde con patentes terminadas en 2 y 3 no podrán circular en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

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En tanto, los vehículos sin sello verde con dígitos 4, 5, 6 y 7 tendrán restricción fuera del anillo Américo Vespucio, mientras que las motocicletas con patentes terminadas en 2 y 3 también estarán sujetas a la medida.

Las restricciones vehiculares

Además, los vehículos de carga sin sello verde, incluidas camionetas, con patentes finalizadas en 4, 5, 6 y 7 no podrán circular al interior del anillo Américo Vespucio.

Asimismo, se mantiene la prohibición de utilizar calefactores a leña y otros derivados de la madera, con excepción de los equipos a pellets, además de las quemas agrícolas en toda la región Metropolitana, medida vigente hasta el 31 de octubre.

En el ámbito escolar, el Ministerio de Educación recomendó mantener las clases de Educación Física, pero disminuyendo la intensidad de los ejercicios y privilegiando actividades bajo techo para reducir la exposición a la contaminación.

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