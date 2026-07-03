;

VIDEO. “Somos la cara visible”: Delcy Rodríguez reconoce al equipo chileno USAR por sus labores de rescate tras doble terremoto en Venezuela

La delegación fue homenajeada por su trabajo en la búsqueda de sobrevivientes, en medio de una tragedia que ya deja 2.645 fallecidos y más de 12 mil heridos.

Martín Neut

Lucas Aguayo

Delcy Rodríguez reconoce al equipo chileno USAR

Delcy Rodríguez reconoce al equipo chileno USAR

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 28 de junio sigue aumentando. A más de una semana de la emergencia, el Gobierno informó que los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 han dejado 2.645 muertos, 12.666 heridos y más de 15.000 personas que perdieron sus viviendas.

El nuevo balance también da cuenta de graves daños en la infraestructura: más de 800 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, mientras continúan las labores de recuperación en las zonas impactadas.

Revisa también:

ADN

En medio de la emergencia, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una ceremonia para reconocer la labor del equipo chileno de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), que participó en las operaciones para localizar sobrevivientes.

Tras la actividad, María Paz Campos, integrante de la delegación, valoró el reencuentro con una de las personas rescatadas.

“Felicidad de verlo bien con su familia (...), saber que efectivamente está bien, que lo que pudimos hacer sirvió“, afirmó. Además, destacó que el operativo fue un esfuerzo conjunto: “Somos la cara visible, pero somos 46 personas que estuvimos detrás de Hernán".

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad