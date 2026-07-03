La cifra de fallecidos por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 28 de junio sigue aumentando. A más de una semana de la emergencia, el Gobierno informó que los sismos de magnitud 7,5 y 7,2 han dejado 2.645 muertos, 12.666 heridos y más de 15.000 personas que perdieron sus viviendas.

El nuevo balance también da cuenta de graves daños en la infraestructura: más de 800 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, mientras continúan las labores de recuperación en las zonas impactadas.

En medio de la emergencia, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una ceremonia para reconocer la labor del equipo chileno de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), que participó en las operaciones para localizar sobrevivientes.

Tras la actividad, María Paz Campos, integrante de la delegación, valoró el reencuentro con una de las personas rescatadas.

“Felicidad de verlo bien con su familia (...), saber que efectivamente está bien, que lo que pudimos hacer sirvió“, afirmó. Además, destacó que el operativo fue un esfuerzo conjunto: “Somos la cara visible, pero somos 46 personas que estuvimos detrás de Hernán".