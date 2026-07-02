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VIDEO. ¡Lo lograron! Bomberos chilenos rescatan a hombre que estuvo más de una semana bajo escombros en Venezuela

Hernán Gil, de 43 años, permaneció más de ocho días bajo los escombros en Catia La Mar y fue trasladado en buenas condiciones a un centro asistencial.

Cristóbal Álvarez

¡Lo lograron! Bomberos chilenos rescatan a hombre que estuvo más de una semana bajo escombros en Venezuela

Después de permanecer más de ocho días atrapado bajo los escombros, Hernán Gil fue rescatado con vida gracias a un operativo encabezado por el equipo USAR de Bomberos de Chile en Venezuela.

El hombre de 43 años se encontraba desaparecido desde los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio y fue localizado tras más de 70 horas de trabajo de los voluntarios chilenos en la ciudad de Catia La Mar, estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia.

“El equipo USAR de Bomberos de Chile rescató con vida a Hernán, quien se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial”, informó la institución.

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Desde Bomberos destacaron que el procedimiento fue posible gracias al trabajo liderado por el equipo chileno que se encuentra desplegado en Venezuela para entregar ayuda humanitaria a las comunidades afectadas por los sismos.

Gil, quien trabajaba como guardia de seguridad, había quedado sepultado al interior de la garita del edificio. Durante las labores, los rescatistas consiguieron establecer contacto con él y suministrarle aire e hidratación mediante tubos y una sonda.

En el operativo participaron equipos de Chile, Venezuela, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal y México, que excavaron durante varios días por dos rutas distintas para llegar hasta el lugar donde permanecía atrapado.

Las tareas estuvieron marcadas por el riesgo de derrumbe de un edificio vecino que quedó inclinado producto de los terremotos. Para evitar un nuevo colapso, los especialistas reforzaron sus cimientos con estructuras de madera y hierro.

Esto es verdaderamente un milagro”, expresó a la agencia AFP Gusbimar González, esposa de Hernán Gil, antes de que se concretara el rescate.

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