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VIDEOS. Colombia sigue a todo ritmo: triunfo ante Ghana para meterse en los octavos de final del Mundial 2026

El cuadro “cafetero” dominó de principió a fin al elenco africano y ahora se citará con Suiza en la ronda de los 16 mejores.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Anadolu

En lo que fue el último partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Colombia hizo la tarea y se clasificó a la ronda de los 16 mejores luego de vencer a Ghana, en un duelo donde fueron ampliamente superiores, pese a que el marcador no lo reflejase.

Los “cafeteros” se impusieron por la cuenta mínima al elenco africano, que pese a tener un crecimiento en los minutos finales del compromiso, nunca pudo arrebatarle el balón a los dirigidos por Néstor Lorenzo.

El partido parecía comenzar cuesta arriba para los representantes sudamericanos, debido a la tempranera lesión de Jhon Córdoba, quien tuvo que salir reemplazado por Luis Suárez a los siete minutos tras sentir molestias musculares.

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Sin embargo, Colombia se repuso rápidamente y consiguieron la apertura de la cuenta poco después, luego de que Jhon Arias (14′) aprovechara un centro del ingresado Suárez para rematar sin marca en el segundo palo.

De ahí en más, la “sele” busco defenderse con el dominio del balón, y lo consiguió. De hecho, tuvo varias ocasiones claras para ampliar la diferencia en el marcador. La más clara de ellas, un tanto anulado a Luis Díaz, quien ponía el 2-0 en el arranque del segundo lapso, pero la conquista no subió al numérico por una posición de adelanto.

Ahora, Colombia deberá enfrentar a Suiza en octavos de final el próximo martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile. El elenco alcanzó la ronda de los 16 mejores tras vencer por 2-0 a Argelia.

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