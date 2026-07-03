El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo hacia un niño venezolano tras el terremoto que encantó a las redes: “Me encantaría conocerte...”

El pasado miércoles 24 de junio, un doble terremoto azotó a Venezuela, provocando la muerte de más de dos mil personas y dejando miles de heridos, según el último reporte entregado por Delcy Rodríguez. Entre ellos se encuentra Andrés Mieles, un niño venezolano que sufrió la amputación de una de sus piernas a raíz de las graves lesiones que sufrió en el estado de La Guaira.

A través de redes sociales, el equipo médico que atendió a Andrés inició una campaña para cumplirle uno de sus mayores sueños y motivarlo en su recuperación: conseguir un saludo de Cristiano Ronaldo.

El mensaje llegó hasta el astro portugués, quien, tras el partido frente a Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, le envió un emotivo mensaje al menor, quien no pudo contener la emoción al ver el video.

“Hola, Andrés, ¿qué tal? Te mando este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitarte a un partido mío para disfrutar, me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”, dijo Cristiano Ronaldo.

El registro rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del futbolista portugués y enviaron mensajes de apoyo y ánimo para Andrés Mieles.