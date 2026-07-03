;

VIDEO. El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo hacia un niño venezolano tras el terremoto que encantó a las redes: “Me encantaría conocerte...”

A través de redes sociales se viralizó el mensaje del futbolista portugués hacia Andrés Mieles, un niño que sufrió la amputación de una de sus piernas tras el terremeto que afectó a Venezuela.

Nicolás Lara Córdova

El emotivo mensaje de Cristiano Ronaldo hacia un niño venezolano tras el terremoto que encantó a las redes: “Me encantaría conocerte...”

El pasado miércoles 24 de junio, un doble terremoto azotó a Venezuela, provocando la muerte de más de dos mil personas y dejando miles de heridos, según el último reporte entregado por Delcy Rodríguez. Entre ellos se encuentra Andrés Mieles, un niño venezolano que sufrió la amputación de una de sus piernas a raíz de las graves lesiones que sufrió en el estado de La Guaira.

A través de redes sociales, el equipo médico que atendió a Andrés inició una campaña para cumplirle uno de sus mayores sueños y motivarlo en su recuperación: conseguir un saludo de Cristiano Ronaldo.

Revisa también:

ADN

El mensaje llegó hasta el astro portugués, quien, tras el partido frente a Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, le envió un emotivo mensaje al menor, quien no pudo contener la emoción al ver el video.

“Hola, Andrés, ¿qué tal? Te mando este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitarte a un partido mío para disfrutar, me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”, dijo Cristiano Ronaldo.

El registro rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del futbolista portugués y enviaron mensajes de apoyo y ánimo para Andrés Mieles.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad