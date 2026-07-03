;

“Si alguien quiere llevarme a la cama...”: Claudia Schmidt ironiza con la acusación de conocida figura de televisión contra Leonardo Farkas

La modelo uruguaya se refirió a los dichos del periodista de espectáculos, quien mencionó que el empresario “quería tener en su cama” a Claudia Schmidt.

Nicolás Lara Córdova

“Si alguien quiere llevarme a la cama...”: Claudia Schmidt ironiza con la acusación de conocida figura de televisión contra Leonardo Farkas

En la más reciente emisión de Que te lo digo, la modelo y conductora uruguaya Claudia Schmidt se refirió por primera vez a la demanda presentada en su contra por Leonardo Farkas.

Hace unas semanas, el empresario anunció acciones legales por “difamación e injurias” luego de que el periodista Sergio Rojas revelara en el mismo programa que Schmidt no asistía a las fiestas de Farkas porque, según él, eran “orgías colectivas”.

Revisa también:

ADN

Este viernes, Schmidt aseguró que no tenía ningún problema en referirse a las declaraciones de Sergio Rojas, quien además criticó al empresario y afirmó que “lo que él quería era tenerla en su cama, con un pago, para qué nos vamos a hacer los tontos”.

“Si alguien quiere llevarme a la cama en su imaginación, desnudarme completa, sacarme los churrines, todos lo pueden hacer”, comentó la modelo uruguaya en tono irónico.

“¿Qué puedo hacer yo? Casi estoy a la altura de Marlen Olivari, soy una mujer deseada. ¿Qué se puede decir?”, agregó.

"Leonardo Farkas no está entendiendo que Chile cambió"

Posteriormente, el periodista de espectáculos Luis Sandoval aclaró que, finalmente, la demanda no iba dirigida contra Claudia Schmidt, sino contra su compañero de panel, Sergio Rojas.

“Como siempre he dicho, cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos. Yo siempre voy a estar al lado de Sergio y apoyándolo. La verdad, lo que diga este caballero (Farkas) me tiene sin cuidado. Si quiere demandarme a mí, perfectamente voy a la justicia, no tengo ningún problema. No le tengo miedo”, señaló Claudia Schmidt.

“Lo que dije fue sobre las cosas que yo viví como experiencias personales. No le puse ni le saqué contenido a lo que yo he podido vivir con él y su familia completa. Lamento mucho que haya sufrido un problema al corazón y que ahora esté contratando seis abogados para esta demanda; lo encuentro ridículo”, indicó.

“Esto me demuestra que él quiere intimidar al más débil. Leonardo Farkas no está entendiendo que Chile cambió”, cerró.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad