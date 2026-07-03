“Si alguien quiere llevarme a la cama...”: Claudia Schmidt ironiza con la acusación de conocida figura de televisión contra Leonardo Farkas

En la más reciente emisión de Que te lo digo, la modelo y conductora uruguaya Claudia Schmidt se refirió por primera vez a la demanda presentada en su contra por Leonardo Farkas.

Hace unas semanas, el empresario anunció acciones legales por “difamación e injurias” luego de que el periodista Sergio Rojas revelara en el mismo programa que Schmidt no asistía a las fiestas de Farkas porque, según él, eran “orgías colectivas”.

Este viernes, Schmidt aseguró que no tenía ningún problema en referirse a las declaraciones de Sergio Rojas, quien además criticó al empresario y afirmó que “lo que él quería era tenerla en su cama, con un pago, para qué nos vamos a hacer los tontos”.

“Si alguien quiere llevarme a la cama en su imaginación, desnudarme completa, sacarme los churrines, todos lo pueden hacer”, comentó la modelo uruguaya en tono irónico.

“¿Qué puedo hacer yo? Casi estoy a la altura de Marlen Olivari, soy una mujer deseada. ¿Qué se puede decir?”, agregó.

" Leonardo Farkas no está entendiendo que Chile cambió "

Posteriormente, el periodista de espectáculos Luis Sandoval aclaró que, finalmente, la demanda no iba dirigida contra Claudia Schmidt, sino contra su compañero de panel, Sergio Rojas.

“Como siempre he dicho, cada uno tiene que hacerse responsable de sus dichos. Yo siempre voy a estar al lado de Sergio y apoyándolo. La verdad, lo que diga este caballero (Farkas) me tiene sin cuidado. Si quiere demandarme a mí, perfectamente voy a la justicia, no tengo ningún problema. No le tengo miedo”, señaló Claudia Schmidt.

“Lo que dije fue sobre las cosas que yo viví como experiencias personales. No le puse ni le saqué contenido a lo que yo he podido vivir con él y su familia completa. Lamento mucho que haya sufrido un problema al corazón y que ahora esté contratando seis abogados para esta demanda; lo encuentro ridículo”, indicó.

“Esto me demuestra que él quiere intimidar al más débil. Leonardo Farkas no está entendiendo que Chile cambió”, cerró.