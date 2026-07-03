Un inusual procedimiento policial se registró en La Serena, región de Coquimbo, luego de que Carabineros detuviera por usurpación de funciones públicas a Matías Letelier, exseremi de Salud durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

El operativo se inició tras denuncias de vecinos que alertaron sobre la presencia de un hombre vestido con un uniforme similar al institucional en avenida del Mar. Al fiscalizarlo, los funcionarios comprobaron que no pertenecía a Carabineros.

El capitán Óscar Valdés explicó que el detenido “utilizaba prendas de vestir similares a las institucionales, junto a otros elementos utilizados para la función policial".

Agregó que, tras los controles, “Carabineros se percata que esta persona no es funcionario activo de Carabineros y nunca lo ha sido, utilizando estos elementos para usurpar la función policial", por lo que se procedió a su detención.

“Un gran cariño por Carabineros”

El prefecto de Coquimbo, coronel Juan Escobar, calificó el hecho como “un procedimiento muy atípico” y reveló que el propio Letelier “señaló que tenía un gran cariño por Carabineros, y él siempre quiso ser carabinero”.

Además, indicó que el detenido es “un profesional, un odontólogo de la región que es bastante conocido acá“, lo que también llamó la atención durante el procedimiento.

En redes sociales comenzó a difundirse un registro del momento de la detención, donde se observa al exseremi utilizando vestimenta con características similares a las del personal policial.