Habría sido una donación: Fiscalía indaga depósito de más de US$20 mil de Taiwán recibido por el senador Calisto

El senador independiente Miguel Ángel Calisto enfrenta dos investigaciones de la Fiscalía Regional de Aysén.

La primera, iniciada en 2022 por presunto fraude al fisco reiterado, ya derivó en una acusación en su contra, en la que el Ministerio Público solicita una pena de 12 años de cárcel por el supuesto desvío de recursos del Congreso mediante contrataciones de servicios que no se habrían ejecutado.

En paralelo, la Fiscalía abrió una nueva arista en mayo pasado tras las declaraciones de excolaboradores del parlamentario. Entre ellos están Ronald Cárcamo y Carla Graf.

Según La Tercera, entre los antecedentes que indaga figura el destino de US$20.456 que Calisto recibió en 2019 desde representantes de la República de Taiwán para un proyecto social destinado a adultos mayores en la región de Aysén, recursos que fueron canalizados a través de la Fundación Proyecto Futuro.

Habría sido una donación

Los investigadores buscan determinar por qué el entonces diputado recibió directamente esos fondos y cómo fueron utilizados.

Esta causa también considera otros antecedentes entregados por coimputados, entre ellos un supuesto pago de sobornos a un exfiscal regional para cerrar investigaciones relacionadas con el senador.

Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Frente a los cuestionamientos, el abogado de Calisto, César Ramos, aseguró que “la embajada de Taiwán efectuó una donación para la compra de calefactores a gas" y que, por exigencia de la representación diplomática, los recursos fueron administrados mediante una fundación, agregando que “no hay nada irregular ni ilícito”.

Respuesta Calisto

Por su parte, Calisto afirmó que los calefactores “fueron entregados a diversas organizaciones sociales, en su mayoría adultos mayores" y sostuvo que “la rendición fue aceptada correctamente y validada por la embajada".

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer el destino de los recursos y determinar si existieron irregularidades.