VIDEO. ¿Y la neutralidad? El eufórico festejo de los presidentes de AFA, Conmebol y FIFA al triunfo de Argentina sobre Cabo Verde
Alejandro Domínguez, mandamás de Confederación Sudamericana de Fútbol, compartió en sus redes sociales un video celebrando junto a Claudio Tapia y Gianni Infantino tras la clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026.
Los alocados festejos de AFA, Conmebol y FIFA a la clasificación de Argentina
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