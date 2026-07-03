Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 4 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este sábado contempla dos juegos.
Hoy, sábado 4 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla dos partidos.
Estos encuentros darán inicio a los octavos de final de la Copa del Mundo.
Revisa también:
Houston
La programación del Mundial 2026 hoy 4 de julio arrancará a las 13:00 horas, en el NRG Stadium, donde Canadá se medirá ante Marruecos. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
Filadelfia
Desde las 17:00 horas, en el Lincoln Financial Field, Francia jugará contra Paraguay, choque que será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.
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