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Hincha de la UC no podrá ingresar a los estadios en seis años por protagonizar incidentes en el Claro Arena

Cruzados informó de la dura sanción originada en el último juego contra Everton.

Carlos Madariaga

Hincha de la UC no podrá ingresar a los estadios en seis años por protagonizar incidentes en el Claro Arena

Hincha de la UC no podrá ingresar a los estadios en seis años por protagonizar incidentes en el Claro Arena / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En Universidad Católica se han preocupado bastante por el comportamiento de su hinchada desde la inauguración del Claro Arena.

Esto considerando que el remozado recinto deportivo no tiene rejas, apuntando a una mejor experiencia de los fanáticos.

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Ello ha derivado en una permanente fiscalización en torno a algunos malos comportamientos, amparados en las modernas cámaras de seguridad dispuestas en todo el estadio.

Así las cosas, Cruzados anunció el castigo a un fanático de la UC por arrojar un elemento a la cancha durante el triunfo del pasado martes ante Everton por Copa Chile.

“El hincha de iniciales R.A.A.F; rut, 17.766. xxx-x, fue detectado a través de nuestras cámaras de seguridad y se le aplicó derecho de Admisión por seis años”, informaron, con lo que el hincha no podrá volver a un estadio hasta 2032.

“Un buen y respetuoso comportamiento garantizarán nuestra localía y evitarán que haya sanciones individuales y la aplicación del Derecho de Admisión a los hinchas por conductas sancionatorias. Nunca arrojes elementos de ningún tipo a la cancha”, cerraron desde Cruzados a través de sus redes sociales".

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