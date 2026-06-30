;

VIDEOS. Justo Giani anota un doblete y mantiene el invicto de la UC en Copa Chile

El puntero argentino convirtió dos goles ante Everton y le entregó la victoria a los cruzados. Además, el elenco de Daniel Garnero aseguró su clasificación a la siguiente fase del torneo.

Lucas San Martín

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Universidad Católica venció por 2 a 1 a Everton de Viña del Mar en el Claro Arena. En el partido válido por el Grupo B de la Copa Chile, Justo Giani se convirtió en el héroe cruzado con un doblete que le entregó el triunfo al local.

La UC comenzó la primera parte atacando a la visita y complicando la defensa viñamarina. Sin embargo, pese a tener constantes ocasiones de gol, los cruzados no las pudieron aprovechar hasta la aparición de Justo Giani.

A los 35′, Eugenio Mena se desmarcó por la banda izquierda y centró el balón para que el atacante argentino se eleve en el área y abra el marcador con un potente cabezazo. No obstante, la alegría le duraría poco.

Más información

ADN

Tres minutos más tarde, con un gran remate de tiro libre, Alan Medina anotó un golazo para sorprender a todo el Claro Arena y colocar el momentáneo empate.

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro cobró penal para la UC tras una falta sobre Juan Francisco Rossel dentro del área. Matías Palavecino fue el encargado de empatar pero Ignacio González atajó el remate y evitó la anotación.

En el segundo tiempo, el equipo de Daniel Garnero salió en búsqueda de la victoria y rápidamente se encontró con el gol de la ventaja.

A los 57’, Fernando Zuqui tiró un centro con efecto al área para que vuelva a aparecer Giani con un gran cabezazo para anotar el segundo y sellar la victoria para el local en San Carlos de Apoquindo.

Con este resultado, la Universidad Católica mantiene su invicto y alcanza los 12 puntos en el Grupo B, por ende se queda con el liderato y la clasificación a la siguiente fase. Por su lado, Everton se queda con cuatro puntos en el segundo luegar

Revisa acá los goles del partido entre la Universidad Católica y Everton por Copa Chile

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad