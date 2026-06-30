Universidad Católica venció por 2 a 1 a Everton de Viña del Mar en el Claro Arena. En el partido válido por el Grupo B de la Copa Chile, Justo Giani se convirtió en el héroe cruzado con un doblete que le entregó el triunfo al local.

La UC comenzó la primera parte atacando a la visita y complicando la defensa viñamarina. Sin embargo, pese a tener constantes ocasiones de gol, los cruzados no las pudieron aprovechar hasta la aparición de Justo Giani.

A los 35′, Eugenio Mena se desmarcó por la banda izquierda y centró el balón para que el atacante argentino se eleve en el área y abra el marcador con un potente cabezazo. No obstante, la alegría le duraría poco.

Tres minutos más tarde, con un gran remate de tiro libre, Alan Medina anotó un golazo para sorprender a todo el Claro Arena y colocar el momentáneo empate.

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro cobró penal para la UC tras una falta sobre Juan Francisco Rossel dentro del área. Matías Palavecino fue el encargado de empatar pero Ignacio González atajó el remate y evitó la anotación.

En el segundo tiempo, el equipo de Daniel Garnero salió en búsqueda de la victoria y rápidamente se encontró con el gol de la ventaja.

A los 57’, Fernando Zuqui tiró un centro con efecto al área para que vuelva a aparecer Giani con un gran cabezazo para anotar el segundo y sellar la victoria para el local en San Carlos de Apoquindo.

Con este resultado, la Universidad Católica mantiene su invicto y alcanza los 12 puntos en el Grupo B, por ende se queda con el liderato y la clasificación a la siguiente fase. Por su lado, Everton se queda con cuatro puntos en el segundo luegar

Revisa acá los goles del partido entre la Universidad Católica y Everton por Copa Chile

⚪🔵💥¡CABEZAZO!



Justo Giani y este imponente golpe de cabeza para el primero de #LosCruzados ante Everton, en este #MatchdayMartes.



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🔵🟡💥¡AH, NOOO!



Alan Medina y este zapatazo de tiro libre para el empate de Everton ante #LosCruzados, en este #MatchdayMartes.



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