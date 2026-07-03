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Sorpresa total en el mercado: Emiliano Vecchio fue ofrecido a un club del fútbol chileno

El experimentado volante argentino fue ofrecido a un histórico equipo del balompié nacional tras su polémica salida de Unión Española a comienzos de este 2026.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIAUNO

Emiliano Vecchio no está teniendo un final de carrera esperado en el fútbol profesional. El volante que brillara en el torneo chileno vistiendo las camisetas de Colo Colo y Unión Española, se encuentra actualmente sin equipo a sus 37 años, luego de una polémica salida de los “hispanos”.

A principios de este 2026, el argentino alcanzó a completar una semana de entrenamientos con el cuadro de Independencia, quien anunció su incorporación como el principal movimiento para regresar a Primera División, pero tras diferencia contractuales con la dirigencia, terminó saliendo del club antes de iniciar la Primera B.

Ahora, sin club desde entonces, Emiliano Vecchio ha vuelto a ser ofrecido en un equipo de la Liga de Ascenso. Rangers de Talca fue el cuadro hasta donde llegó el currículum del trasandino, según informó el periodista Rodrigo Arellano.

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El cuadro sureño se encuentra muy activo en el mercado, buscando reforzar su plantel para ir por el milagro de la salvación. Fue en ese contexto donde el ex Colo Colo fue acercado a la gerencia deportiva “piducana”.

Sin embargo, según lo relatado por el comunicador antes citado, desde Rangers se tomaron con precaución este ofrecimiento y luego de analizar su presente y hacer unas llamadas a Unión Española, decidieron descartar su contratación debido al historial de polémicas que arrastra en sus últimos equipos.

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