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Fue abandonada en un Cesfam de Alto Hospicio: bebé de 8 meses en riesgo vital tras intoxicación con cocaína

La lactante ingresó en estado crítico al Hospital de Iquique tras ser hallada en un Cesfam. Exámenes confirmaron presencia de droga en su organismo.

Martín Neut

Bebé hospitalizado

Bebé hospitalizado / Isabel Pavia

Una guagua de ocho meses se encuentra en riesgo vital en el Hospital Regional de Iquique, en la región de Tarapacá, tras presentar una intoxicación por cocaína.

El caso quedó al descubierto luego de que el lactante fuera abandonado en un Cesfam de la comuna de Alto Hospicio, donde se constató su delicado estado de salud. Debido a la gravedad del cuadro, fue derivado de urgencia hasta el recinto hospitalario de la capital regional.

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En el hospital, exámenes médicos confirmaron la presencia de la droga en su organismo, lo que obligó a activar los protocolos de atención crítica y mantener al menor bajo vigilancia especializada según Cooperativa.

La Policía de Investigaciones (PDI), a través de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), realiza diligencias para establecer la identidad del lactante y ubicar a sus padres o responsables.

Hasta ahora, no se ha precisado cómo ocurrió la exposición a la sustancia ilícita, mientras la investigación continúa en desarrollo.

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