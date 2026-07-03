“Se ve con mucha envidia lo que conseguimos”: DT campeón de la Copa Libertadores Sub 20 y el momento de Santiago Wanderers

Santiago Wanderers marcó un hito más que particular la semana pasada, en Copa Chile, cuando el equipo cayó 4-0 ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán.

Esto porque en la oncena que dispuso Francisco Palladino, todos los jugadores fueron parte del plantel que fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20 en Ecuador, lo cual fue valorado por el DT que los dirigió en aquel entonces, Felipe Salinas.

“Ojalá tengan mayor participación a medida que pase el tiempo, son sus primeros pasos, hay que llevarlos con calma. No es normal que eso pase, pero se lo ganaron. Muchos firmaron cuando ganamos el torneo nacional y otros cuando ganaron la Copa Libertadores, pero esto recién comienza. Tienen que darse cuenta de que con lo que se hizo no basta, que tienen que seguir para adelante y que el fútbol no para”, recalcó en diálogo con ADN Deportes en torno a un armado de equipo que podría repetirse el domingo ante la U de Chile.

También abordó su presente en las divisiones menores caturras, con el plantel sub 20 actual quedando fuera de los playoffs por el Campeonato Nacional Formativo. “Ahora todos los equipos te quieren ganar, se ve con mucha envidia lo que conseguimos, pero tratamos de ajustar. Estoy tranquilo con el torneo que se hizo, potenciamos a otros chicos. Esa es mi labor, empezar a buscar dentro de lo que tenemos para adaptarse y competir”, dijo Salinas, proyectando su futuro como entrenador lejos de Santiago Wanderers.

“Me gustaria empezar a dirigir en Primera o en Primera B. Estamos preparados como cuerpo técnico, faltan las oportunidades. También me gustaría tener un proyecto serio en el fútbol formativo, pero tiempo al tiempo. No estoy apurado en dirigir, cuando llegue el momento todas estas experiencias me van a servir. Termino mi proceso con la 20 en Wanderers, vamos a ver qué va a pasar y luego a avisorar el futuro”, cerró el DT campeón de la Libetadores Sub 20 en ADN Deportes.