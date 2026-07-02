Colombia - Ghana: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

(Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP via Getty Images) / PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ya se comienzan a disputar los últimos partidos de los dieciseisavos del Mundial 2026 y con ello, se están definiendo las llaves que quedan en los octavos de final.

Ahora es el turno de Colombia y Ghana, quienes se enfrentarán con la ilusión de seguir avanzando en la competencia y dar la sorpresa en instancias finales.

El equipo dirigido por Nestor Lorenzo, viene de hacer una gran campaña en la fase de grupos, en la cual quedó en el primer lugar del Grupo K con siete puntos.

Por su lado, el cuadro dirigido por Carlos Queiroz, clasificaron como mejor tercero tras sumar cuatro unidades en el Grupo L.

El ganador de este partido, se enfrentará al vencerdor de la llave entre Argelia y Suiza.

¿Cuándo y a qué hora juega Colombia vs. Ghana en el Mundial 2026?

Este encuentro se disputará el viernes 3 de julio a las 21:30 horas de Chile. El compromiso se jugará en el Arrowhead Stadium, en Kansas, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Colombia y Ghana?

Este crucial duelo será transmitido en televisión abierta en Chile a través de las pantallas de Chilevisión. También se podrá ver por DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, y Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN.