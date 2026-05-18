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AUDIO. ¿El Claro Arena está preparado para recibir hinchas de Colo Colo y la U? Esto dicen desde la UC

Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, abordó el inminente regreso de las hinchadas visitantes a los clásicos del fútbol chileno y cómo el Claro Arena enfrentará este nuevo desafío.

Javier Catalán

Juan Pablo Pareja, gerente general de la UC

Juan Pablo Pareja, gerente general de la UC

04:34

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Es un hecho: el público visitante volverá a los clásicos del fútbol chileno, tal como se confirmó tras la reunión convocada por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana junto a dirigentes de Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

Ante este escenario, surge la duda sobre si el Claro Arena, el renovado estadio de la UC, está preparado para recibir a las barras de albos y azules, considerando la histórica rivalidad entre las hinchadas. Sobre eso habló Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados.

Sí, por supuesto. El estadio pasó por procesos de acreditación el año pasado y los cumplió sin ningún tipo de problema. Hemos tenido partidos internacionales y fue diseñado para eso. Estamos seguros de que, planificando el regreso de las hinchadas visitantes a todo nivel, lo vamos a poder hacer sin inconvenientes”, señaló el dirigente.

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Como ejemplo, recordó el duelo donde los cruzados recibieron a Boca Juniors por Copa Libertadores, partido en el que asistieron cerca de 2.000 hinchas argentinos sin incidentes de seguridad.

No me cabe ninguna duda, porque esa fue una muestra de que, trabajándolo con tiempo y contando con el apoyo de las autoridades, se logró demostrar que es posible hacerlo. Se requieren más recursos, de todo tipo: materiales, humanos, de los clubes, del Estado y también de las buenas voluntades”, comentó el directivo.

Evidentemente, ese partido tenía una connotación distinta, porque no existe una rivalidad dura entre Boca Juniors y Universidad Católica. Distinto es lo que ocurre entre clubes chilenos, pero esas connotaciones son las que hay que trabajar con anticipación para evitar cualquier problema de seguridad”, cerró Juan Pablo Pareja.

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