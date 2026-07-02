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Argentina - Cabo Verde: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El campeón del mundo se mide ante la gran revelación del torneo por el pasaje de los octavos de final.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / BSR Agency

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La “Albiceleste” llega al decisivo partido con puntaje perfecto y el cartel de campeón defensor, mientras que los “Tiburones Azules” aparecen como la gran revelación de la Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni ganó el Grupo J con una campaña perfecta tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. La gran figura de los trasandinos en la fase grupal fue Lionel Messi, quien anotó seis goles, convirtiéndose en el goleador histórico de las Copas del Mundo, con 19 conquistas.

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Cabo Verde, en cambio, avanzó como segundo del Grupo H luego de firmar tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita. En esos encuentros, el gran protagonista fue el arquero Vozinha, decisivo con atajadas clave, especialmente en el empate sin goles frente a España.

El ganador de la llave enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026?

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile. El compromiso se disputa en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Argentina y Cabo Verde?

En Chile, el duelo entre Argentina y Cabo Verde será transmitido en televisión abierta a través de Chilevisión. Además, será emitido por DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming por medio de las plataformas de pago DGO, DAZN y Disney+.

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