Argentina - Cabo Verde: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La “Albiceleste” llega al decisivo partido con puntaje perfecto y el cartel de campeón defensor, mientras que los “Tiburones Azules” aparecen como la gran revelación de la Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni ganó el Grupo J con una campaña perfecta tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. La gran figura de los trasandinos en la fase grupal fue Lionel Messi, quien anotó seis goles, convirtiéndose en el goleador histórico de las Copas del Mundo, con 19 conquistas.

Cabo Verde, en cambio, avanzó como segundo del Grupo H luego de firmar tres empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita. En esos encuentros, el gran protagonista fue el arquero Vozinha, decisivo con atajadas clave, especialmente en el empate sin goles frente a España.

El ganador de la llave enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Australia y Egipto.

¿Cuándo y a qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026?

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio a las 18:00 horas de Chile. El compromiso se disputa en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Argentina y Cabo Verde?

En Chile, el duelo entre Argentina y Cabo Verde será transmitido en televisión abierta a través de Chilevisión. Además, será emitido por DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming por medio de las plataformas de pago DGO, DAZN y Disney+.