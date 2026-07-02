“No se olviden de mí”: Figura de Canal 13 se quiebra y llora tras dura salida de programa

Laura Prieto protagonizó una emotiva despedida en Vecinos al límite, luego de convertirse en la nueva eliminada del reality de Canal 13.

La participante enfrentó un duelo de eliminación contra Joe, en una prueba de precisión que terminó definiendo su salida del encierro de la señal privada.

El momento, emitido la noche del miércoles, generó emoción entre sus compañeros, quienes la despidieron entre palabras de apoyo.

Antes de la competencia, Matías Vega organizó una dinámica para levantar el ánimo de los duelistas. Los participantes prepararon carteles con mensajes de apoyo y bromas.

Luego llegó el desafío decisivo. La prueba consistió en trasladar cilindros utilizando una grúa tipo balancín, donde la precisión fue clave para avanzar. Finalmente, Joe logró imponerse y la expareja de Julio César Rodríguez quedó fuera del programa.

“Me permití volver a ser niña, jugar y vencer mis miedos (...) Conocí a toda esta gente hermosa y nunca pensé que lo iba a pasar tan bien en un reality”, expresó entre lágrimas la afectada.

“Mi premio fue haber conectado con esta niña interior (...) Hay una parte mía que revivió acá”, agregó al despedirse.

En un diálogo posterior más íntimo, con los participantes más cercanos, siguió profundizando: “Para mí el gran premio es haberlos conocido, haber jugado de la manera en que jugamos (...) gracias por la paciencia, por aguantar mis torpezas”, añadió.

“Fuiste increíble”, sintetizó Camilo Huerta. “Cuando salgan afuera llámenme, no se olviden de mí”, pidió Prieto.

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