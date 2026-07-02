Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un sismo de magnitud 3,9 se registró la tarde de este miércoles en la región de Arica y Parinacota, de acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional.

El organismo precisó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 37 kilómetros al sureste de Arica.

Desde Senapred informaron que, a través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, se encuentra evaluando eventuales daños a personas, afectación de servicios básicos o infraestructura producto del sismo.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños derivados del movimiento telúrico.