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Miles de calorías diarias: la rutina que explica el rendimiento de Erling Haaland en el Mundial 2026

El delantero de Noruega suma cinco goles en la Copa del Mundo y enfrentará a Brasil en octavos de final.

Javiera Rivera

Miles de calorías diarias: la rutina que explica el rendimiento de Erling Haaland en el Mundial 2026

Miles de calorías diarias: la rutina que explica el rendimiento de Erling Haaland en el Mundial 2026 / Julian Finney - FIFA

Erling Haaland se ha consolidado como una de las grandes figuras del Mundial 2026. Con cinco goles, el delantero lideró la clasificación de Noruega a los octavos de final y ahora buscará mantener su racha frente a Brasil.

Gran parte de su rendimiento, sin embargo, se explica por un exigente programa de preparación que combina alimentación, entrenamiento y recuperación.

La nutrición ocupa un lugar central dentro de ese método. El atacante consume cerca de 6.000 calorías al día, una cifra que le permite cubrir el alto gasto energético que implica competir al máximo nivel.

Además, ha señalado que basa su dieta en alimentos poco procesados e incorpora productos como hígado y corazón de vaca por su aporte de vitaminas y minerales.

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A esa rutina se suma un ritual que mantiene antes de cada partido. Su padre le prepara una lasaña, una comida rica en carbohidratos que utiliza para aumentar sus reservas de energía antes de salir a la cancha.

Haaland también combina ejercicios de fuerza, calistenia, entrenamiento del core y pliometría, mientras que dedica parte de sus sesiones a mejorar la movilidad, un aspecto clave para un futbolista de 1,94 metros.

La recuperación es otro de los pilares de su preparación. Para ello controla diariamente la calidad del sueño mediante dispositivos electrónicos y evita la exposición a la luz azul antes de dormir. Después de cada partido, además, se suele dar baños de hielo.

Con esa preparación como respaldo, el goleador noruego intentará seguir marcando diferencias cuando enfrente a Brasil en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Mundial.

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