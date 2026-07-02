El juguetón comentario de chica trans luego de ser vinculada a Mauricio Pinilla: no tuvo filtros

Luego de que se confirmara su nueva relación con Paula Henríquez, esta semana Mauricio Pinilla fue vinculado a otra mujer de rubia cabellera y escultural figura: una emprendedora que se dedica a la creación de contenido para adultos en Arsmate.

La modelo trans Agustina Cabañas, que en su momento incluso fue vinculada a Felipe Kast y Fabricio Vasconcellos, lo “echó al agua” al mostrar supuestos mensajes que el exjugador de fútbol le envió a través de Instagram hace semanas.

No fue todo. En la misma jornada, también se “filtró” una fotografía a puertas cerradas. En la imagen “Pinigol” compartía con ella sentados en un sofá. En un acto de ternura, el comentarista deportivo acariciaba un peludo animal posicionado sobre sus piernas.

“Quien fuera pelota de fútbol para tocar el palo de Pinilla” , lanzó la involucrada cuando se topó con una publicación de Instagram donde se informaba al país sobre las recientes aventuras del deportista que brilló con la generación dorada.

El miércoles, durante una transmisión en vivo, Pinilla aprovechó para aclarar rumores de una supuesta infidelidad con @joa.cabañas y afirmó que hoy su corazón está dominado por Henríquez, quien es 12 años menor.

“Es una delicia (…) ella es muy simpática, tiene un humor muy parecido al mío y nos reímos todo el día”, sostuvo.