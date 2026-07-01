Julio César Rodríguez no pudo ocultar la emoción en pantalla: Yamila Reyna lo tocó profundamente con reflexión

Durante el capítulo más reciente de El Juicio de los Ex, el programa anexo al reality show ¿Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez se emocionó en pantalla.

El exconductor de Chilevisión fue “golpeado” por las palabras de Yamila Reyna, quien habló sin filtros desde Perú tras sus últimos meses y en medio de su proceso de sanación personal.

“Yamila quiero entrar un poquito en tu corazón, solo un minuto. Venías saliendo de un proceso súper difícil y súper mediático, con aristas muy complicadas para ti. De pronto, estás en otro país, sola, muchos meses... ¿cómo ha sido para ti este proceso?“, preguntó.

La comediante argentina definió su periplo actual como una “terapia maravillosa” y lanzó flores al equipo de Mega que hoy da vida al encierro.

“Este proyecto lo estoy disfrutando, soy una enciclopedia que aprende y absorbe de todo el mundo. Es mi primera experiencia en reality y lo estoy viviendo como un gran regalo, como la vida misma”, se sinceró.

“Hace poco se fue un gran amigo mío, un comediante, y a mí siempre me han criticado en este mundo por ser intensa y yo siempre digo que la vida está para vivirla con intensidad porque a esta hora hay alguien peleando por su vida en un hospital y nosotros tenemos el regalo de vivirla con salud”, valoró. En paralelo a las palabras JC mostraba un rostro de notable emoción.

“Con Yamila somos amigos hace muchos años (...) es notable los procesos como uno los vive. Vivirlos acá sola, en un lugar distinto creo que también te ha hecho súper bien a ti. A veces uno no se permite sufrir, pasarlo mal, tiene que subir la historia feliz (a Instagram)”, sostuvo el animador.

“(El reality) te ha permitido ser tú y hacer lo que más te gusta que es trabajar en lo que estás haciendo. De cierta forma ese equilibrio en tu vida ha estado perfecto”, añadió.

“Siempre que te escucho me emociones, porque te encuentro además un tipo muy sabio”, valoró Reyna desde el país vecino.