Alerta en Venezuela tras terremotos: OMS advierte que cifra de muertos podría aumentar drásticamente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que el número de víctimas fatales por los terremotos que golpearon a Venezuela podría aumentar considerablemente, a medida que las labores de rescate sean reemplazadas por las tareas de recuperación de cuerpos y evaluación de daños.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la emergencia ha dejado hasta ahora más de 2.300 muertos, 5.000 heridos y cerca de 16.000 personas sin hogar.

Ante la magnitud de la catástrofe, la OMS destinó US$1,5 millones de su Fondo para Contingencias de Emergencia y envió más de seis toneladas de insumos médicos. Además, se espera la llegada de otras 28 toneladas de suministros durante los próximos días.

Actualmente, el organismo coordina a los equipos médicos internacionales desplegados en las zonas más afectadas. De ellos, siete ya se encuentran operativos en terreno, apoyando la atención de heridos y el funcionamiento de los centros asistenciales.

Sin embargo, la OMS advirtió que la respuesta sanitaria se ha visto dificultada por la crisis que atravesaba el sistema de salud venezolano antes de los terremotos, marcada por años de falta de inversión, problemas financieros y la salida del país de decenas de miles de trabajadores sanitarios.

De acuerdo con estimaciones citadas por el organismo, antes de los movimientos telúricos algunos hospitales ya registraban la falta de hasta un 37% de los medicamentos esenciales.

A esta situación se suma la afectación directa al personal médico. Un número aún indeterminado de funcionarios de la salud murió, desapareció o resultó damnificado. Entre ellos se encuentra la encargada de la red de atención materna de La Guaira, quien permanece desaparecida y se presume que falleció durante el terremoto.