;

“Quizás no tuvo una red de apoyo”: Camilo Huerta criticó a Marité Matus tras la suspensión del juicio en su contra

“Yo la veo como una persona que me quiso hacer daño, que quiso ver lo peor de mí, comentó el actual participante de Vecinos al Limite.

Nicolás Lara Córdova

“Quizás no tuvo una red de apoyo”: Camilo Huerta criticó a Marité Matus tras la suspensión del juicio en su contra

Este martes, Camilo Huerta abandonó el reality Vecinos al límite de Canal 13 para asistir a tribunales a la primera audiencia de la querella presentada por Marité Matus. Sin embargo, su exesposa no se presentó debido a un cuadro de estrés agudo, lo que provocó que la audiencia fuera pospuesta.

Previo a su llegada al Juzgado de Garantía de Colina, Camilo Huerta conversó con Hay que decirlo, donde se refirió a la denuncia que recibió por parte de su exesposa.

Revisa también:

ADN

“Qué bueno que la justicia haya recibido esta denuncia, por el hecho de que hablara tantas cosas de mí, tantas mentiras, de enjuiciar mi nombre. Esta es una etapa donde quizás las partes pidan perdón o que haya algún acuerdo. Vengo a cerrar un ciclo”, comentó.

“Tengo la guata apretada porque no sé lo que se vive. Uno nunca se casa para estar viviendo estas situaciones. Nunca me imaginé esto, nunca quise llegar a esta instancia. Lo que le pasó a la otra parte es súper raro, uno nunca termina de conocer a las personas”, agregó.

Sobre la denuncia que recibió en su contra, Camilo Huerta comentó que: “Creo que ella ha hecho todo esto porque algo pasó en su momento que no supo llevar bien. Quizás no tuvo una red de apoyo y, en esa desesperación, angustia, pena o rabia que tuvo que haber sentido, inventó todo esto para menospreciar mi imagen”.

Al ser consultado sobre cómo se sentía ante la posibilidad de volver a ver a Marité Matus, Camilo Huerta indicó que se ha preparado mucho para ese momento.

“Antes de venir tenía esa duda de qué me iba a pasar si la veo, de cómo voy a reaccionar, pero sabes que me he preparado tanto para este momento. Yo ya solté lo que pasaba con ella. Fui feliz durante el matrimonio, pero yo creo que ya solté eso”, sostuvo.

“Yo la veo como una persona que me quiso hacer daño, que quiso ver lo peor de mí. Ante eso no siento tanto aprecio ni cariño; ahora la veo como a una persona más”, cerró Huerta.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad