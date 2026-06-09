“Quizás no tuvo una red de apoyo”: Camilo Huerta criticó a Marité Matus tras la suspensión del juicio en su contra
“Yo la veo como una persona que me quiso hacer daño, que quiso ver lo peor de mí, comentó el actual participante de Vecinos al Limite.
Este martes, Camilo Huerta abandonó el reality Vecinos al límite de Canal 13 para asistir a tribunales a la primera audiencia de la querella presentada por Marité Matus. Sin embargo, su exesposa no se presentó debido a un cuadro de estrés agudo, lo que provocó que la audiencia fuera pospuesta.
Previo a su llegada al Juzgado de Garantía de Colina, Camilo Huerta conversó con Hay que decirlo, donde se refirió a la denuncia que recibió por parte de su exesposa.
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“Qué bueno que la justicia haya recibido esta denuncia, por el hecho de que hablara tantas cosas de mí, tantas mentiras, de enjuiciar mi nombre. Esta es una etapa donde quizás las partes pidan perdón o que haya algún acuerdo. Vengo a cerrar un ciclo”, comentó.
“Tengo la guata apretada porque no sé lo que se vive. Uno nunca se casa para estar viviendo estas situaciones. Nunca me imaginé esto, nunca quise llegar a esta instancia. Lo que le pasó a la otra parte es súper raro, uno nunca termina de conocer a las personas”, agregó.
Sobre la denuncia que recibió en su contra, Camilo Huerta comentó que: “Creo que ella ha hecho todo esto porque algo pasó en su momento que no supo llevar bien. Quizás no tuvo una red de apoyo y, en esa desesperación, angustia, pena o rabia que tuvo que haber sentido, inventó todo esto para menospreciar mi imagen”.
Al ser consultado sobre cómo se sentía ante la posibilidad de volver a ver a Marité Matus, Camilo Huerta indicó que se ha preparado mucho para ese momento.
“Antes de venir tenía esa duda de qué me iba a pasar si la veo, de cómo voy a reaccionar, pero sabes que me he preparado tanto para este momento. Yo ya solté lo que pasaba con ella. Fui feliz durante el matrimonio, pero yo creo que ya solté eso”, sostuvo.
“Yo la veo como una persona que me quiso hacer daño, que quiso ver lo peor de mí. Ante eso no siento tanto aprecio ni cariño; ahora la veo como a una persona más”, cerró Huerta.
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