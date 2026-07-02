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Golpe a la FIFA: la UEFA rechaza aplicar una de las reglas más polémicas del Mundial 2026

La medida impulsada por la FIFA en la Copa del Mundo no tendrá vigencia en los torneos organizados por la UEFA.

Daniel Ramírez

Golpe a la FIFA: la UEFA rechaza aplicar una de las reglas más polémicas del Mundial 2026

Golpe a la FIFA: la UEFA rechaza aplicar una de las reglas más polémicas del Mundial 2026 / Jared C. Tilton - FIFA

La UEFA confirmó que no aplicará en sus torneos la polémica regla impulsada por la FIFA que sanciona con tarjeta roja a los jugadores que se cubren la boca al hablar con un rival, medida que comenzó a regir durante el Mundial 2026.

Diversos medios europeos informaron que esta norma no estará vigente en la Champions League, la Europa League ni la Conference League. De esta forma, el ente rector del fútbol europeo marcará una diferencia respecto al criterio adoptado por la FIFA.

En cambio, la UEFA instruyó a los árbitros para que puedan sancionar con tarjeta amarilla a los futbolistas que “intenten ocultar comunicación como un acto de comportamiento antideportivo”.

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La regla implementada por la FIFA ya ha generado controversia en el Mundial 2026, donde dos jugadores fueron expulsados por cubrirse la boca mientras se dirigían a un adversario. La primera tarjeta roja la recibió el paraguayo Miguel Almirón durante la victoria por 1-0 de su selección sobre Turquía en la fase de grupos.

El segundo caso ocurrió en los dieciseisavos de final del certamen, cuando el ecuatoriano Piero Hincapié fue expulsado en la derrota por 2-0 de su selección frente a México, también por taparse la boca al momento de decirle algo a su rival.

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