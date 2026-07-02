El cruel comentario de Daniela Aránguiz a rival farandulera embarazada: “Traer un hijo al mundo a sufrir”

Daniela Aránguiz volvió a encender la polémica en televisión, esta vez con un duro comentario dirigido a Nidyan Fabregat, quien hace pocos anunció que está embarazada.

La panelista de Sígueme reaccionó al nuevo presente de la española, con quien tiene historial y cuestionó su decisión de convertirse nuevamente en madre.

La ex del “Mago” Valdivia recordó los complejos episodios personales que la otrora chica reality había expuesto en redes sociales durante los últimos meses.

Durante el programa de TV+, Aránguiz aseguró que su opinión tenía relación con la situación familiar y económica que la propia Fabregat había mostrado públicamente.

“Encuentro que es súper inconsciente de parte de ella. Yo creo que tener una guagua es una responsabilidad súper grande. No es cosa de tener una guagua, traerla al mundo y vamos viendo cómo lo hacemos en el camino”, lanzó la ex Mekano.

“Si hace un par de meses atrás no tenía dónde irse y lo estoy diciendo por las mismas imágenes que ella publicó. O sea, si ella misma dice ‘no tengo dónde ir’ y muestra una realidad tan dura para una mamá, porque a mí me llegó en el fondo de mi corazón”, señaló.

La frase más dura llegó cuando la panelista habló de maternidad y planificación. “A todas las mujeres regalan anticonceptivo. Una mujer grande, que ya pasó por eso, traer un hijo al mundo a sufrir (...) La encuentro una mujer totalmente irresponsable, que Dios me perdone”, afirmó.

Pese a sus cuestionamientos, Aránguiz añadió que le deseaba lo mejor tanto a la guagua como a Fabregat. Sin embargo, cerró con una nueva crítica: “Si tú vas a traer un hijo a sufrir y en las condiciones que ella tenía durmiendo a su otra hija, estamos hablando de una mujer totalmente inconsciente”.