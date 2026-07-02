“Asumamos que yo conocí a una persona en un trío...”: ex de Naya Fácil lanza feroz indirecta en redes sociales

Esta semana, Naya Fácil le contó a sus seguidores que le está abriendo las puertas al amor y que está conociendo a un misterioso hombre que parece haberse ganado su corazón.

Eso sí, mediante sus redes sociales la influencer contó que le ha preguntado en, por lo menos, tres ocasiones a su nueva conquista si es que acaso es bisexual. Según comentó la creadora de contenidos, ha sido insistente con el tema ya que anteriormente se involucró con una persona bisexual y “es algo que no quiero volver a vivir”, explicó.

Ante ello, Sergio Narchi, expareja de Naya Fácil, decidió realizar una “réplica” a través de su cuenta de Instagram lanzando indirectas a la influencer.

“Escuché por ahí que se está hablando bastante de la bisexualidad y les tengo una consulta”, partió señalando en un video que subió a sus historias.

Luego, dijo: “Por ejemplo, en el caso hipotético, asumamos que yo conocí a una persona en un trío, tal cual como suena, pero eran dos mujeres y yo. ¿Eso te hace ser hetero o bisexual?”

“O al contrario, por ejemplo, si en un trío hay dos hombres y una mujer y esos dos hombres se besan y se comen, lo mismo si fueran dos mujeres, se besan y se comen. ¿Lo hace ser hetero o bisexual?”, agregó Narchi.

A modo de cierre, el expololo de Naya Fácil lanzó: “Tengo esa gran duda hace un par de años que todavía no la puedo aclarar. Pero en verdad yo no juzgo. O sea, quisiera aclarar esa duda con ustedes, que ustedes también saben bastante. Aprovechando que pasó el mes del orgullo el mes pasado. Tengo esa duda, ¿será o no? Voy a dejar una encuesta”.