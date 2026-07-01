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Modelo trans echa al agua a Mauricio Pinilla mostrando íntimos mensajes: “Que rico”

Agustina Cabañas compartió en redes sociales chats que atribuyó al exfutbolista, justo después de que se conociera su nuevo romance.

Javier Méndez

Modelo trans echa al agua a Mauricio Pinilla mostrando íntimos mensajes: “Que rico”

Mauricio Pinilla volvió a quedar en el centro de la farándula luego de que una modelo trans llamada Agustina Cabañas difundiera supuestos mensajes privados que le habría enviado por Instagram.

La situación surgió poco después de que se conociera el nuevo romance del exdelantero con la modelo y reina de belleza Paula Henríquez, vínculo que fue revelado por la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez.

De hecho, el compromiso actual del otrora jugador de la generación dorada sería cosa seria. En un gesto de romanticismo, el comunicador incluso se habría tatuado un corazón rojo.

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En los registros difundidos por la modelo, se ve un mensaje donde Pinilla presuntamente responde a una historia suya. “¿Estás en Stgo?”, habría escrito el exseleccionado chileno durante la madrugada del 18 de junio.

Junto a la captura, Cabañas lanzó una directa frase contra el comunicador. “Erí muy chanta, Mauricio”, escribió, acompañando el mensaje con un emoticón.

De acuerdo con lo que ella misma expuso posteriormente, Pinilla la habría bloqueado tras la publicación de los chats. En una segunda captura, también se leen las frases “que rico” y “te pasaste”, atribuida al exdelantero.

Volviendo al vínculo oficial, Pinilla y Henríquez llevarían cerca de dos semanas de relación. De hecho, el exfutbolista ha dejado comentarios en publicaciones de la joven de 30 años.

Hasta ahora, Pinilla no se ha referido públicamente a la filtración de estos supuestos mensajes.

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