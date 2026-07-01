Mauricio Pinilla confirma nueva relación con modelo chilena 12 años menor y sellan su amor con tatuaje: “Amarte”

Este martes, el mundo de la farándula y del espectáculo en general quedó sorprendido luego de que Mauricio Pinilla confirmó que le está dando una nueva oportunidad al amor.

La nueva conquista del exdelantero es Paula Henríquez, modelo internacional de 30 años, que se coronó como Miss Universo Santiago 2019 y el Miss Grand Chile 2023.

Pinilla presentó a la modelo oficialmente como su nueva pareja la noche de este martes a través de sus redes sociales, en donde compartió románticas fotografías junto a Henríquez.

La periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, en el programa Hay que decirlo, reveló que la pareja llevaría dos semanas pololeando y que ya sellaron su amor con un tatuaje juntos.

Por su parte, la modelo 12 años menor que el exfutbolista se habría tatuado un corazón y en el centro tiene la palabra “MAU”. En tanto, el comentarista deportivo dejó entrever que se hizo un corazón rojo en su piel.

En uno de los registros que compartió Mauricio Pinilla en sus historias de Instagram se ve al exjugador de La Roja abrazando por detrás a la modelo y besando su mejilla.

Luego, el exdeportista compartió fotografías de su nueva pareja en sus historias y escribió: “Amarte” y un corazón rojo.

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