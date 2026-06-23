;

Querido youtuber chileno confirma debut con chica trans: “Me hizo sentir muy cómodo”

Nicolás Liñán, conocido estrenó una colaboración internacional en Arsmate junto a una creadora argentina.

Javier Méndez

Querido youtuber chileno confirma debut con chica trans: “Me hizo sentir muy cómodo”

Hubo un momento en la historia en que Nicolás Liñán entretenía a niños y adolescentes con videojuegos en YouTube. Hoy, entretiene a un público adulto con sus videos subidos de tono.

De hecho, recientemente el creador chileno, conocido popularmente como Vardoc afianzó su carrera +18 con su primera colaboración junto a una creadora trans argentina.

Revisa también:

ADN

Era algo que nunca pensé hacer, pero después de conocer a Antonella cualquier duda desapareció. Su profesionalismo, la confianza que transmite y la forma en que trabaja hicieron que todo fluyera de manera muy natural”, comentó el amigo de Xodaaaa.

La historia mezcla humor, picardía y una cuota de sorpresa. Todo comienza cuando un repartidor llega a entregar un pedido, pero al momento de cobrar surge un inconveniente inesperado. Lo que parecía una visita rutinaria termina tomando un rumbo completamente distinto y acaba de la mejor manera posible… con propina incluida”, dice la sinopsis oficial.

“Quiero agradecer especialmente a Antonella por haber aceptado participar en esta producción junto a todo mi equipo. Me hizo sentir muy cómodo durante toda la grabación y eso se nota en el resultado final”, señaló.

El contenido estará disponible de manera exclusiva en Arsmate.

ADN
ADN
ADN

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad