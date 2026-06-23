Querido youtuber chileno confirma debut con chica trans: “Me hizo sentir muy cómodo”
Nicolás Liñán, conocido estrenó una colaboración internacional en Arsmate junto a una creadora argentina.
Hubo un momento en la historia en que Nicolás Liñán entretenía a niños y adolescentes con videojuegos en YouTube. Hoy, entretiene a un público adulto con sus videos subidos de tono.
De hecho, recientemente el creador chileno, conocido popularmente como Vardoc afianzó su carrera +18 con su primera colaboración junto a una creadora trans argentina.
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“Era algo que nunca pensé hacer, pero después de conocer a Antonella cualquier duda desapareció. Su profesionalismo, la confianza que transmite y la forma en que trabaja hicieron que todo fluyera de manera muy natural”, comentó el amigo de Xodaaaa.
“La historia mezcla humor, picardía y una cuota de sorpresa. Todo comienza cuando un repartidor llega a entregar un pedido, pero al momento de cobrar surge un inconveniente inesperado. Lo que parecía una visita rutinaria termina tomando un rumbo completamente distinto y acaba de la mejor manera posible… con propina incluida”, dice la sinopsis oficial.
“Quiero agradecer especialmente a Antonella por haber aceptado participar en esta producción junto a todo mi equipo. Me hizo sentir muy cómodo durante toda la grabación y eso se nota en el resultado final”, señaló.
El contenido estará disponible de manera exclusiva en Arsmate.
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