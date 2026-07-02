Contraloría detecta más de 10 horas de espera de adultos mayores en Urgencia del Hospital de Coquimbo / MARCOS MALDONADO / AGENCIAUNO

Una inspección realizada por la Contraloría Regional de Coquimbo al Servicio de Urgencia del Hospital de Coquimbo dejó al descubierto una serie de irregularidades que afectan la atención de los pacientes, que deben esperar hasta 10 horas en Urgencias antes de ser atendidos.

La fiscalización se efectuó de manera sorpresiva durante la noche del 26 de junio y evidenció extensos tiempos de espera, problemas de infraestructura y deficiencias operativas en el principal recinto asistencial de la zona.

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El operativo fue encabezado por el contralor regional, Juan Pablo Leone, junto a funcionarios de la Unidad de Control Externo. La Contraloría detectó tiempos de espera para atención médica superiores a los máximos establecidos de acuerdo con la categoría de priorización, y adultos mayores que debieron permanecer sin atención por más de 10 horas.

La fiscalización también constató que pacientes hospitalizados en la Unidad de Urgencia debían esperar más de 99 horas para ser trasladados a una cama en otro centro asistencial, reflejando la presión existente sobre la red de salud.

Esperas excesivas, hacinamiento y falta de equipamiento

En materia de infraestructura, los inspectores observaron una elevada ocupación y hacinamiento en las áreas de espera destinadas a usuarios y acompañantes. Asimismo, identificaron deficiencias en la mantención de distintas dependencias, además de insuficiencia de equipamiento clínico y equipos que presentaban problemas de funcionamiento o conservación.

Otro aspecto observado fue el desorden en bodegas destinadas al almacenamiento de insumos clínicos y la falta de medidas de resguardo. En caso de confirmarse incumplimientos a la normativa vigente, la Contraloría adoptará las medidas y acciones que correspondan conforme a sus atribuciones.