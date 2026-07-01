Gobierno busca que adolescentes de 14 a 18 años puedan ser juzgados como adultos por delitos graves

El Gobierno pondrá discusión inmediata al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente e ingresará un paquete de indicaciones para endurecer las sanciones contra menores involucrados en delitos graves.

La decisión se da tras el homicidio de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que una de las principales medidas permitirá que adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser juzgados como adultos. “Si es que lo solicita el fiscal y un juez así lo decide, en un catálogo de 17 delitos bastante amplio de los delitos más graves“, precisó.

“Va a tipificar un tipo penal nuevo”

Arrau agregó que los adultos que hayan cometido esos ilícitos siendo menores “ya no van a tener irreprochable conducta previa” y que quienes cumplan 18 años mientras cumplen condena “pasarán, si el informe es favorable del servicio de reinserción, a un penal administrado por Gendarmería, a un penal adulto".

Además, señaló que para los adolescentes de 14 y 15 años “se quitará (...) la limitación de 5 años de condena”.

El Ejecutivo también impulsará un proyecto para sancionar con mayor severidad el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. Según el ministro, la iniciativa “va a tipificar un tipo penal nuevo” y aumentará las penas para quienes utilicen a adolescentes para cometer delitos.