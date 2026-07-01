;

Gobierno busca que adolescentes de 14 a 18 años puedan ser juzgados como adultos por delitos graves

Las indicaciones contemplan eliminar beneficios, elevar condenas, crear un nuevo delito por reclutamiento y trasladar reos a cárceles comunes.

Martín Neut

Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública

Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública / Oscar Guerra

El Gobierno pondrá discusión inmediata al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente e ingresará un paquete de indicaciones para endurecer las sanciones contra menores involucrados en delitos graves.

La decisión se da tras el homicidio de un niño de 12 años durante una encerrona en San Bernardo.

Revisa también:

ADN

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que una de las principales medidas permitirá que adolescentes de entre 14 y 18 años puedan ser juzgados como adultos. “Si es que lo solicita el fiscal y un juez así lo decide, en un catálogo de 17 delitos bastante amplio de los delitos más graves“, precisó.

“Va a tipificar un tipo penal nuevo”

Arrau agregó que los adultos que hayan cometido esos ilícitos siendo menores “ya no van a tener irreprochable conducta previa” y que quienes cumplan 18 años mientras cumplen condena “pasarán, si el informe es favorable del servicio de reinserción, a un penal administrado por Gendarmería, a un penal adulto".

Además, señaló que para los adolescentes de 14 y 15 años “se quitará (...) la limitación de 5 años de condena”.

El Ejecutivo también impulsará un proyecto para sancionar con mayor severidad el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. Según el ministro, la iniciativa “va a tipificar un tipo penal nuevo” y aumentará las penas para quienes utilicen a adolescentes para cometer delitos.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad