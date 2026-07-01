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Similar a deudores de alimentos: las medidas que analiza el Gobierno para recuperar fondos por uso de licencias médicas

Se busca reforzar la recuperación de recursos públicos tras la detección de casos de uso indebido de licencias médicas, investigados por Suseso y Contraloría.

Martín Neut

Matías Castillo

Licencias medicas

Licencias medicas / Cristofer Devia/ Uno noticias

El Gobierno evalúa nuevas herramientas para recuperar recursos asociados al uso indebido de licencias médicas, en el marco de investigaciones de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la Contraloría General de la República.

La subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, explicó que se han detectado casos mediante cruces masivos de información.

“La Superintendencia de Seguridad Social ha realizado cruce de datos masivos para encontrar mal uso de licencias médicas”, señaló, mencionando situaciones como viajes al extranjero o actividades incompatibles con el reposo.

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En ese contexto, el Ejecutivo estudia mecanismos de recuperación más efectivos. “Estamos evaluando medidas para recuperar estos recursos de manera más eficaz”, afirmó Cabezón, quien planteó la posibilidad de retener devoluciones de impuestos o aplicar descuentos similares a los usados en pensiones de alimentos.

Se podrían recuperar 56 millones de dolares

“La idea es imitar lo que se realiza para las pensiones de alimentos, en que se mandata al empleador a retener parte del sueldo o las indemnizaciones por despido”, agregó la autoridad.

Cabezón advirtió que hoy existen limitaciones para recuperar estos montos. “El problema es que las contralorías médicas tienen pocas facultades para recuperar estos recursos”, dijo.

Según estimaciones de la Suseso, el eventual recupero podría alcanzar los 56 millones de dólares entre 2025 y lo que va de 2026, en casos de licencias mal otorgadas o mal utilizadas.

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