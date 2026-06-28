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Habla la mamá de Alejandro, niño asesinado durante encerrona en San Bernardo: “Soy católica, pero no sé ahora”

“Estoy enojada con Dios”, admitió Claudia Jorquera durante una conferencia donde también estuvo Fabio Águila, padre del pequeño. Ambos piden una ley que reduzca la edad de responsabilidad penal adolescente.

Javier Méndez

Habla la mamá de Alejandro, niño asesinado durante encerrona en San Bernardo: “Soy católica, pero no sé ahora”

El sábado, Claudia Jorquera y Fabio Águila, padres de Alejandro, niño de 12 años que fue asesinado en una encerrona en San Bernardo a principios de esta semana, dieron una conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

Si no estuviera empastillada, no podría estar acá. Me tomo una pastilla y un vaso de agua. Después, otra pastilla y otro poco de agua. Estoy deshecha. También tengo rabia y estoy enojada con Dios”, relató Claudia ante los medios congregados.

“Se lo dije al padre después del funeral cuando me dijo que lo fuera a ver. ¿Por qué Dios quiso llevarse a mi hijo? Mi único hijo. Soy católica, pero no sé ahora. No sé qué voy a sentir mañana. Hoy me siento así”, siguió.

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Ambos piden una ley que reduzca la edad de responsabilidad penal adolescente, para que ninguna familia tenga que vivir lo que ellos. Cabe recordar que durante la madrugada del martes, cinco jóvenes —dos menores de edad— los abordaron cuando regresaban de un viaje a Argentina.

Queremos que sus asesinos reciban la pena más alta que permita la ley. Ninguna condena devolverá a nuestro bebé, pero quienes hicieron esto deben responder por el daño causado. Que su muerte impulse un cambio para que ninguna otra familia tenga que vivir lo que nosotros recién comenzamos a vivir”, se leyó de una carta redactada por el núcleo.

“Yo no los voy a dejar tranquilos hasta tener justicia por mi hijo. Tenemos la esperanza de que los jueces nos van a escuchar. Ya perdimos a nuestro hijo, pero no quiero que haya otro Alejandro. ¿Cuántos niños se han ido por culpa de estos desgraciados? Vamos a luchar hasta el último por esto”, sumó Claudia.

El pequeño Alejandro era hincha de Colo-Colo y, por este motivo, el encuentro fue en la sala de prensa del recinto deportivo. La dirigencia del club, conmovida por el caso que estremeció a Chile, le regaló a los padres un lienzo con la cara del niño, el escudo del Cacique y la leyenda “Alejandro Águila, siempre te recordaremos”. Cabe recordar que el viernes por la noche, antes del partido contra O’Higgins, también se pidió un minuto de silencio.

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