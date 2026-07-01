El entrenador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, vivió un incómodo momento tras la derrota por 2-1 que sufrió frente a Inglaterra en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mientras el técnico francés atendía las preguntas de los medios en la conferencia de prensa postpartido, el encargado de prensa del equipo africano lo interrumpió para informarle el fallecimiento de su padre.

“Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre, nuestras más sinceras condolencias”, dijo el funcionario de comunicaciones del Congo.

Desabre reaccionó con incredulidad y se limitó a decir “muchas gracias”, aunque miró con molestia al periodista que le informó de la delicada situación en dicho contexto.

La imagen se viralizó rápidamente en redes sociales y se ha transformado en una de las más comentadas del Mundial 2026.